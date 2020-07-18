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11:44   18 Июля 2020
Экономика

Bloomberg: Китай может спровоцировать новый кризис на рынке нефти

Bloomberg: Китай может спровоцировать новый кризис на рынке нефти

Продажа Китаем около 1 млн баррелей нефти из своих хранилищ на международный рынок в условиях дискуссий о наращивании добычи участниками сделки ОПЕК + грозит новым обвалом котировок, пишет Bloomberg.

Минувшей весной КНР закупила рекордное количество дешевого топлива, а сейчас начала его сбывать через Шанхайскую международную энергетическую биржу. Сырье поставляется заказчикам, которые в ином случае приобретали бы его на Ближнем Востоке или в Африке.

При этом Китай не планировал становиться региональным поставщиком, запуск торговли фьючерсами был ему необходим для популяризации юаня. Продажа нефти крупнейшим в мире импортером указывает на крайнюю хрупкость восстановления спроса на энергоносители, констатируют эксперты Bloomberg.

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Автор: Василий Пименов
#нефть #китай #кнр #bloomberg #рынок нефти

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