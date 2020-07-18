Баку сообщает об относительно спокойной обстановке на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщает об относительно спокойной обстановке на границе с Арменией на сегодняшний день. Населенные пункты не обстреливаются, но ситуация остается напряженной.

Более 50 нарушений режима прекращения огня допустили подразделения вооруженных сил Армении, заявили в министерстве обороны Азербайджана. Армянские военные использовали крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, пишет РИА Новости.

"В настоящее время наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, наши населенные пункты не обстреливаются, но в целом напряженность сохраняется", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Азербайджана.

Отметим, вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июля на территории сопредельных Товузского и Тавушского районов, которые граничат с Грузией. В Баку сообщили о гибели 12 своих военнослужащих, в том числе генерала и полковника. Ереван сообщает о потере четырех военных и десяти раненых. Также пострадал один мирный житель.