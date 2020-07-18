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11:29   18 Июля 2020
Общество

Главный инфекционист Минздрава РФ назвал сроки второй волны COVID-19

Главный инфекционист Минздрава РФ назвал сроки второй волны COVID-19

Вторая волна коронавирусной инфекции придет в Россию уже в начале осени, однако, несмотря на это, будет гораздо слабее первой волны, убежден главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченского университета Владимир Чуланов.

Медики ожидают, что осенью вместе с COVID-19 придут и другие респираторные вирусные инфекции, подчеркнул в интервью журналистам "Интерфакса" представитель Минздрава РФ. По словам Чуланова, это связано, в первую очередь, что у граждан закончится сезон отпусков, а школьники и студенты вернутся домой.

"Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями", — заявил Чуланов.

Однако медики, отметил он, не ожидают второй волны коронавируса такой же силы, какой была первая волна. Вторая волна заболеваемости COVID-19 будет слабее, в том числе из-за резвившегося у россиян коллективного иммунитета, заключил главный инфекционист Минздрава РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#минздрав рф #вторая волна #коронавирус #чуланов #инфекционист

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