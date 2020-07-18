Группа испанских ученых выявила новый симптом коронавируса

Группа ученых в Испании обнаружила новый симптом коронавирусной инфекции в ходе нового исследования. Об этом сообщает журнал JAMA Dermatology.

Согласно статье из JAMA Dermatology, в результате исследования, в котором принял участие 21 пациент в возрастной группе от 40 до 69 лет, у 29% обнаружили сильную сыпать на слизистой оболочке в ротовой полости — энантему. Пока неизвестно, насколько часто встречается соответствующий синдром среди заболевших COVID-19. Испанские ученые сообщили, что в настоящий момент проведение исследований осложняется необходимостью соблюдения техники безопасности: осмотр ротовой полости пациентов создает сложности.