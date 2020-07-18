Сильный пожар тушат в кафедральном соборе во Франции

Возгорание в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант устраняют около 70 пожарных. Пожар в крупнейшей в стране готической церкви начался рано утром 18 июля.

Пожарным бригадам не удается справиться с огнем в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе Франции. Очевидцы сообщают о густом черном дыме из окон горящей церкви.

Задействовано шесть единиц техники для тушения пожара. Территория, на которой произошло распространение огня, оцеплена. Спасатели предупреждают горожан об опасности.

Прошел почти год с момента пожара другом значительном памятнике французский архитектуры — парижском соборе Нотр-Дам. После нескольких дней борьбы пожарных с огнем церковь лишилась крыши и шпиля весной 2019 года, хронику собтий пожара приводит телеканал "360".