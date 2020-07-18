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10:58   18 Июля 2020
Экономика

Российские учителя смогут рассчитывать на новую выплату от государства

Российские учителя смогут рассчитывать на новую выплату от государства

Власти собираются премировать педагогов, занимающихся подготовкой победителей и призеров олимпиад всероссийского и международного уровня, сообщает портал 1obl.ru.

Инициативу поддержали в Челябинской области. Учителя региона получат стимулирующие выплаты уже осенью текущего года, согласно решению губернатора региона Алексея Текслера.

Кандидатов на премию будут выдвигать школы. Заявки, поданные до 1 сентября 2020 года, рассмотрит региональное министерство образования и науки. Новую меру поддержки учителей планируют осуществлять в течение трех лет.

Наставник победителя всероссийской или международной олимпиады получит стимулирующую выплату в размере 50 тысяч рублей.

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Автор: Юлия Яковлева
#учителя #премии #господдержка

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