Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главный инфекционист Минздрава РФ назвал сроки второй волны COVID-19

Главный инфекционист Минздрава РФ назвал сроки второй волны COVID-19

 Автор «Тетриса» оценил перспективы искусственного интеллекта в компьютерных играх

Автор «Тетриса» оценил перспективы искусственного интеллекта в компьютерных играх
Группа испанских ученых выявила новый симптом коронавируса

Группа испанских ученых выявила новый симптом коронавируса

 Российские учителя смогут рассчитывать на новую выплату от государства

Российские учителя смогут рассчитывать на новую выплату от государства
Экономике США предрекают падение

Экономике США предрекают падение

 Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком
Главный инфекционист Минздрава РФ назвал сроки второй волны COVID-19

Главный инфекционист Минздрава РФ назвал сроки второй волны COVID-19

 Автор «Тетриса» оценил перспективы искусственного интеллекта в компьютерных играх

Автор «Тетриса» оценил перспективы искусственного интеллекта в компьютерных играх
Группа испанских ученых выявила новый симптом коронавируса

Группа испанских ученых выявила новый симптом коронавируса

 Российские учителя смогут рассчитывать на новую выплату от государства

Российские учителя смогут рассчитывать на новую выплату от государства
Экономике США предрекают падение

Экономике США предрекают падение

 Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком
10:42   18 Июля 2020
Общество

Свыше 6000 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в РФ за последние сутки

Свыше 6000 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в РФ за последние сутки

Более 6000 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в 84 регионах России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за последние сутки зарегистрировано 6234 случая заболевания. Из общего числа 24,4% пациентов не имели клинических проявлений COVID-19. Также в Российской Федерации зарегистрировали 124 летальных случая. За последние сутки в стране было выписано 7490 человек.

По данным Роспотребнадзора в государстве было проведено свыше 24,6 миллиона тестов на COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #коронавирус #оперштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...