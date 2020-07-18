Свыше 6000 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в РФ за последние сутки

Более 6000 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в 84 регионах России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за последние сутки зарегистрировано 6234 случая заболевания. Из общего числа 24,4% пациентов не имели клинических проявлений COVID-19. Также в Российской Федерации зарегистрировали 124 летальных случая. За последние сутки в стране было выписано 7490 человек.

По данным Роспотребнадзора в государстве было проведено свыше 24,6 миллиона тестов на COVID-19.