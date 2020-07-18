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10:42   18 Июля 2020
Экономика

Работники транспорта будут отмечать свой профессиональный праздник 29 ноября

Работники транспорта будут отмечать свой профессиональный праздник 29 ноября

Работники транспортной сферы до сего дня не имели собственного профессионального праздника. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин решил устранить этот странный пробел.

Роль транспорта в нашей жизни трудно переоценить, а потому тем более странно, что до сих пор работники этой сферы не имели собственного профессионального праздника. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал сегодня указ об учреждении Дня работника транспорта, который будет отмечаться 29 ноября. Как объясняют "Известия", дата приурочена ко дню, когда в 1809 году император Александр Павлович создал Управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения.

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Автор: Ирина Большунова
#правительство рф #мишустин #День работника транспорта

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