Автор «Тетриса» оценил перспективы искусственного интеллекта в компьютерных играх

Знаменитый «Тетрис» появился 35 лет назад. Одна из популярнейших игр в истории была создана советским программистом Алексеем Пажитновым. В то время он работал в Вычислительном центре Академии наук СССР, изучал искусственный интеллект и компьютерную графику.

В интервью «Парламентской газете» он рассказал о перспективах ИИ, своем отношении к игровой компьютерной зависимости и о том, станет ли «Тетрис» электронным спортом.

По словам Пажитнова, примерно 15 лет назад компьютерные игры из разряда профессиональных перешли в разряд любительских. Хотя и сейчас огромное количество людей играют в игры, для которых надо много тренироваться, заметил программист.

«Любительские игры, думаю, процветают еще и потому, что в основном они все бесплатные. Это очень плохо для разработчиков, поскольку они могут зарабатывать только на рекламе внутри игр. Но при этом у них много платформ и большой простор для творчества», — объяснил собеседник издания.

Пажитнов не считает игровую компьютерную зависимость серьезной опасностью: играя, человек должен думать, напрягать внимание, развивать различные способности.

«На самом деле я не видел ни одного исследования, которое бы подтвердило, что игры стимулируют склонность к жестокости и насилию у пользователей. Если человек нормален, на него игры оказывают такое же нулевое воздействие, как и телевидение, когда ему показывают фильмы со сценами насилия и жестокости», — убежден Пажитнов.

Что касается искусственного интеллекта, то серьезных прорывов в нем пока не наблюдается, констатирует программист. Он объясняет это ленью современных и отсутствием любопытства у современных программистов. Однако Пажитнов надеется, что когда-нибудь ситуация измениться.

«Жду, что кто-нибудь всерьез применит искусственный интеллект в игре и произойдет большой прорыв в игровой индустрии. Для этого есть все, потому что сейчас память и быстродействие у компьютеров настолько хороши, что практически любая более или менее средняя задача ИИ, которую ставили в теории, по крайней мере, 30 лет назад, уже решаема», — заключил Пажитнов.

Автор «Тетриса» мечтает, чтобы знаменитая игра стала электронным спортом. Пажитнов уже бывал на нескольких чемпионатах и участвовал в разработке особой версии игры для условий камерных стадионов.