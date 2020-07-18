Израильский врач призвал привиться от гриппа до начала второй волны коронавируса

Массовая вакцинация от гриппа снизит нагрузку на систему здравоохранения, так как в 2020 году сезонная вспышка ОРВИ совпадет со второй волной коронавируса, убежден заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Гай Хошен.

Прививки — единственный рабочий инструмент в текущей эпидемиологической ситуации, подчеркнул медик в интервью журналистам РИА Новости. По словам Хошена, ситуация, которая может сложиться этой осенью, осложняется тем, что симптомы обычного гриппа практически неотличимы от симптомов COVID-19.

"В сентябре, октябре и ноябре положение будет еще более сложным, чем сейчас. Начнется сезон обычных респираторных сезонных заболеваний и гриппа", — заявил Хошен.

Он также отметил, что система здравоохранения в осенний период будет вновь перегружена, в частности, медикам будет сложно разделять внутри больниц пациентов с ОРВИ и с коронавирусом, поскольку симптомы у обеих инфекций крайне схожи..