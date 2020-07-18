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10:11   18 Июля 2020
Общество

Израильский врач призвал привиться от гриппа до начала второй волны коронавируса

Израильский врач призвал привиться от гриппа до начала второй волны коронавируса

Массовая вакцинация от гриппа снизит нагрузку на систему здравоохранения, так как в 2020 году сезонная вспышка ОРВИ совпадет со второй волной коронавируса, убежден заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Гай Хошен.

Прививки — единственный рабочий инструмент в текущей эпидемиологической ситуации, подчеркнул медик в интервью журналистам РИА Новости. По словам Хошена, ситуация, которая может сложиться этой осенью, осложняется тем, что симптомы обычного гриппа практически неотличимы от симптомов COVID-19.

"В сентябре, октябре и ноябре положение будет еще более сложным, чем сейчас. Начнется сезон обычных респираторных сезонных заболеваний и гриппа", — заявил Хошен.

Он также отметил, что система здравоохранения в осенний период будет вновь перегружена, в частности, медикам будет сложно разделять внутри больниц пациентов с ОРВИ и с коронавирусом, поскольку симптомы у обеих инфекций крайне схожи..

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Автор: Василий Пименов
#израиль #вакцинация #врач #коронавирус #вирусолог

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