Правоохранители Канады сочли преступлением осквернение памятника дивизии СС "Галичина"

Злоумышленники оставили надпись на кенотафе солдатам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" на украинском кладбище, расположенном в городе Оквилл. Об этом сообщило канадское СМИ Ottawa Citizen.

Правоохранители утверждают, что преступление совершено на почве ненависти, однако спустя месяц сотрудники полиции заявили, что ни в какой форме "не поддерживают нацистов". По информации вышеуказанного СМИ, неизвестные написали на надгробии "Nazi war monument", что в переводе означает "нацистский памятник". Об инциденте правоохранителям стало известно 22 июня.

17 июля канадские полицейские обнародовали текст нового пресс-релиза, в котором сообщается, что преступление было совершено против "украинцев в целом". Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование инцидента.