Экономике США предрекают падение

В текущем году спад экономики США составит 6,6%, однако в 2021 году показатель вырастет на 3,9%. Об этом сообщается в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

Падение американской экономики произошло за период с апреля по июнь на фоне распространения коронавирусной инфекции. Причинами указаны сокращение рабочих мест и остановка предприятий. За указанный период около 15 млн американцев потеряли работу.

Показатель реального ВВП США по итогам текущего года составит минус 6,6%. В 2021 году показатель вырастет до 3,9%. Эксперты МВФ отметили, что для полного восстановления экономики страны понадобится продолжительное время. Они также выразили обеспокоенность, что число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает расти, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.