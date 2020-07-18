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 Несанкционированные митинги в поддержку Фургала идут в Хабаровске и Владивостоке

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Экономике США предрекают падение

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9:35   18 Июля 2020
Экономика

Экономике США предрекают падение

Экономике США предрекают падение

В текущем году спад экономики США составит 6,6%, однако в 2021 году показатель вырастет на 3,9%. Об этом сообщается в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

Падение американской экономики произошло за период с апреля по июнь на фоне распространения коронавирусной инфекции. Причинами указаны сокращение рабочих мест и остановка предприятий. За указанный период около 15 млн американцев потеряли работу.

Показатель реального ВВП США по итогам текущего года составит минус 6,6%. В 2021 году показатель вырастет до 3,9%. Эксперты МВФ отметили, что для полного восстановления экономики страны понадобится продолжительное время. Они также выразили обеспокоенность, что число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает расти, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

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Автор: Яна Либерман
#сша #ввп #мвф

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