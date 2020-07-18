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 Несанкционированные митинги в поддержку Фургала идут в Хабаровске и Владивостоке

Несанкционированные митинги в поддержку Фургала идут в Хабаровске и Владивостоке
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9:24   18 Июля 2020
Политика

Несанкционированные митинги в поддержку Фургала идут в Хабаровске и Владивостоке

Несанкционированные митинги в поддержку Фургала идут в Хабаровске и Владивостоке

Несанкционированные митинги в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала проходят 18 июля в Хабаровске и Владивостоке.

Акции в поддержку губернатора Хабаровского края длятся почти неделю, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом. Накануне около 20 человек вышли на несогласованную акцию в Южно-Сахалинске. Как передает ТАСС, в субботу акция проходит около овощной ярмарки во Владивостоке. Пришедшие на митинг активисты скандируют лозунги в поддержку Фургала.

Аналогичный митинг идет в Хабаровске, где люди вышли на улицы в 30-градусную жару. Шествие сопровождают сотрудники полиции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #хабаровск #фургал

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