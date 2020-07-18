Рособрнадзор прокомментировал просьбы отменить результаты ЕГЭ по химии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки прокомментировала просьбы признать недействительными результаты ЕГЭ по химии. В Рособрнадзоре объяснили, что задания высокого уровня сложности рассчитаны для наиболее подготовленных учеников.

Задания единого государственного экзамена по химии высокой сложности рассчитаны на выпускников, изучавших предмет на профильном уровне, при этом они строятся исключительно на материале школьного курса, пояснили в Рособрнадзоре. В ведомстве добавили, что при проведении государственных экзаменов как по химии, так и по другим предметам теперь ориентируются на проверку знаний в незнакомой ситуации.

Рособрнадзор не сомневается, что выпускники, получившие высокий балл, хорошо подготовились к экзамену. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.