Племянница Трампа рассказала о его пренебрежительном отношении к людям

Дональд Трамп еще в молодости отличался своим пренебрежительным отношением к людям. Об этом в эфире CNN рассказала племянница действующего президента США Мэри Трамп.

Мэри Трамп, недавно издавшая свою книгу с воспоминаниями из детства, рассказала, что ее дядя отличался пренебрежительным отношением к людям, еще когда она была ребенком. По словам его 55-летней племянницы, в семье Трампа никто не считал сообразительным, он не проявлял интереса к знаниям, не был любознательным. Трамп не сильно изменился с тех пор, по ее мнению.

Молодой Трамп был в высшей степени уверен в себе, добавила Мэри. Племянница президента США также утверждает, что в семье Трампа расистские высказывания не считались неприемлемыми.