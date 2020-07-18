Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рособрнадзор прокомментировал просьбы отменить результаты ЕГЭ по химии

Рособрнадзор прокомментировал просьбы отменить результаты ЕГЭ по химии

 Племянница Трампа рассказала о его пренебрежительном отношении к людям

Племянница Трампа рассказала о его пренебрежительном отношении к людям
Правоохранители Канады сочли преступлением осквернение памятника дивизии СС "Галичина"

Правоохранители Канады сочли преступлением осквернение памятника дивизии СС "Галичина"

 Несанкционированные митинги в поддержку Фургала идут в Хабаровске и Владивостоке

Несанкционированные митинги в поддержку Фургала идут в Хабаровске и Владивостоке
Экономике США предрекают падение

Экономике США предрекают падение

 Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком
Рособрнадзор прокомментировал просьбы отменить результаты ЕГЭ по химии

Рособрнадзор прокомментировал просьбы отменить результаты ЕГЭ по химии

 Племянница Трампа рассказала о его пренебрежительном отношении к людям

Племянница Трампа рассказала о его пренебрежительном отношении к людям
Правоохранители Канады сочли преступлением осквернение памятника дивизии СС "Галичина"

Правоохранители Канады сочли преступлением осквернение памятника дивизии СС "Галичина"

 Несанкционированные митинги в поддержку Фургала идут в Хабаровске и Владивостоке

Несанкционированные митинги в поддержку Фургала идут в Хабаровске и Владивостоке
Экономике США предрекают падение

Экономике США предрекают падение

 Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком
8:42   18 Июля 2020
Общество

Племянница Трампа рассказала о его пренебрежительном отношении к людям

Племянница Трампа рассказала о его пренебрежительном отношении к людям

Дональд Трамп еще в молодости отличался своим пренебрежительным отношением к людям. Об этом в эфире CNN рассказала племянница действующего президента США Мэри Трамп.

Мэри Трамп, недавно издавшая свою книгу с воспоминаниями из детства, рассказала, что ее дядя отличался пренебрежительным отношением к людям, еще когда она была ребенком. По словам его 55-летней племянницы, в семье Трампа никто не считал сообразительным, он не проявлял интереса к знаниям, не был любознательным. Трамп не сильно изменился с тех пор, по ее мнению.

Молодой Трамп был в высшей степени уверен в себе, добавила Мэри. Племянница президента США также утверждает, что в семье Трампа расистские высказывания не считались неприемлемыми.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #семья #племянница

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...