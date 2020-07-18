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8:29   18 Июля 2020
Экономика

Вторая волна COVID-19 может стать причиной роста бедности в США

Вторая волна COVID-19 может стать причиной роста бедности в США

Новая вспышка коронавирусной инфекции может серьезно отразиться на экономике США. Международный валютный фонд назвал основные угрозы для американского населения и страны в целом.

При новом росте числа случаев инфицирования COVID-19 власти США снова введут ограничительные меры, в результате которых прекратится работа ряда предприятий, передает "Прайм". По данным МВФ, уже наблюдаются тревожные сигналы того, что "глубина экономического спада и распределение по секторам экономических убытков приведут к системному росту бедности, что дополнит макроэкономические риски".

"Необходимо принять меры, чтобы откатить обратно существующие ограничения в торговле и повышение пошлин, одновременно работая со странами-партнерами в вопросах, которые нарушают торговые потоки и решения об инвестициях", — считают в МВФ.

Чтобы сдержать кризис, США требуется увеличить доходы и снизить расходы. Этого придется добиваться в том числе и увеличением размера, а также количества налогов.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #бедность #коронавирус

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