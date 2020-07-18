Рабинович: сохранить Украину может только отставка ее действующей власти

Представители украинской власти открыто говорят о том, что пришли управлять страной "одноразово". Их скорейший уход сделает жизнь населения Незалежной только лучше. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Шансы на спасение Украины зависят от ухода ее действующих властей, считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он также отметил, что руководство страны точно сменится уже в октябре на местных выборах, передает РИА Новости.

Рабинович недавно обвинял власти Украины в предательстве своих избирателей. По его словам, "результаты своих дел" они увидят на предстоящих выборах.

Петицию за отставку президента Украины Владимира Зеленского за девять дней подписали более 25 тысяч человек. Сейчас обращение ожидает дальнейшего рассмотрения в администрации президента.