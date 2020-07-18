Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зампред партии "Слуга народа" Корниенко нечаянно перепутал телефон с микрофоном

Зампред партии "Слуга народа" Корниенко нечаянно перепутал телефон с микрофоном

 Трамп назвал причину отсутствия указа об обязательном ношении маски в США

Трамп назвал причину отсутствия указа об обязательном ношении маски в США
Вторая волна COVID-19 может стать причиной роста бедности в США

Вторая волна COVID-19 может стать причиной роста бедности в США

 Рабинович: сохранить Украину может только отставка ее действующей власти

Рабинович: сохранить Украину может только отставка ее действующей власти
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
Зампред партии "Слуга народа" Корниенко нечаянно перепутал телефон с микрофоном

Зампред партии "Слуга народа" Корниенко нечаянно перепутал телефон с микрофоном

 Трамп назвал причину отсутствия указа об обязательном ношении маски в США

Трамп назвал причину отсутствия указа об обязательном ношении маски в США
Вторая волна COVID-19 может стать причиной роста бедности в США

Вторая волна COVID-19 может стать причиной роста бедности в США

 Рабинович: сохранить Украину может только отставка ее действующей власти

Рабинович: сохранить Украину может только отставка ее действующей власти
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
7:41   18 Июля 2020
Политика

Рабинович: сохранить Украину может только отставка ее действующей власти

Рабинович: сохранить Украину может только отставка ее действующей власти

Представители украинской власти открыто говорят о том, что пришли управлять страной "одноразово". Их скорейший уход сделает жизнь населения Незалежной только лучше. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Шансы на спасение Украины зависят от ухода ее действующих властей, считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он также отметил, что руководство страны точно сменится уже в октябре на местных выборах, передает РИА Новости.

Рабинович недавно обвинял власти Украины в предательстве своих избирателей. По его словам, "результаты своих дел" они увидят на предстоящих выборах.

Петицию за отставку президента Украины Владимира Зеленского за девять дней подписали более 25 тысяч человек. Сейчас обращение ожидает дальнейшего рассмотрения в администрации президента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#украина #отставка #рабинович

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...