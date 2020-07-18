Ван И заявил, что США используют политику односторонних действий и запугивания

США "уже утратили разум, нравственность и доверие". Такое заявление в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сделал министр иностранных дел Китая Ван И.

КНР будет "защищать свои законные интересы и авторитет страны" от многочисленных настроенных против Пекина сил в США, заявил Ван И. Он отметил, что Вашингтон "перекладывают на других свои обязательства", "дискредитирует другие страны" за счет пандемии коронавируса и "сваливает вину на других", передает РИА Новости.

"Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие", — заявил Ван И.

США довели до крайности свой эгоизм, они практикуют политику односторонних действий и запугивания, уверен китайский министр. По его словам, Вашингтон умышленно создает идеологическое противостояние, восстанавливая "давно устаревший менталитет "холодной войны".