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7:01   18 Июля 2020
Экономика

Страны ЕС не согласовали план по антикризисному бюджету

Страны ЕС не согласовали план по антикризисному бюджету

Бюджет на семь лет по восстановлению европейской экономики после пандемии не был согласован ЕС. Страны, входящие в Евросоюз, не смогли договориться по этой теме.

Обсуждение антикризисного бюджета длилось порядка 12 часов. Чешский представитель заявил, что каждая сторона имеет свое мнение, которое расходится с позицией других участников. Дальнейшие переговоры по этой теме запланированы на 18 июля.

Глава Европарламента Давид Сассоли выразил надежду, что сторонам удастся прийти к общему мнению. Французский лидер Эммануэль Макрон добавил, что сейчас Европа переживает сильный санитарный, экономический и социальный кризисы.

Саммит глав стран ЕС проходит в Брюсселе. Его участники обсуждали бюджетный план и организацию фонда восстановления экономики на сумму 750 млрд евро.

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Автор: Юлия Яковлева
#евросоюз #бюджет #пандемия

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