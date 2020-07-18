Страны ЕС не согласовали план по антикризисному бюджету

Бюджет на семь лет по восстановлению европейской экономики после пандемии не был согласован ЕС. Страны, входящие в Евросоюз, не смогли договориться по этой теме.

Обсуждение антикризисного бюджета длилось порядка 12 часов. Чешский представитель заявил, что каждая сторона имеет свое мнение, которое расходится с позицией других участников. Дальнейшие переговоры по этой теме запланированы на 18 июля.

Глава Европарламента Давид Сассоли выразил надежду, что сторонам удастся прийти к общему мнению. Французский лидер Эммануэль Макрон добавил, что сейчас Европа переживает сильный санитарный, экономический и социальный кризисы.

Саммит глав стран ЕС проходит в Брюсселе. Его участники обсуждали бюджетный план и организацию фонда восстановления экономики на сумму 750 млрд евро.