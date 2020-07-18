Технический эксперт Антипов опроверг практическую ценность нового расследования по MH17

Практическая ценность нового следственного витка в рамках расследования по делу о крушении малайзийского авиалайнера МН17 в небе над Донбассом в 2014 году полностью отсутствует, заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Накануне специалисты Нидерландов из Фонда безопасности полетов заявили о возбуждении нового расследования в отношении Украины в связи с не закрытием воздушного пространства над территорией боевых действий, где летом 2014 года потерпел авиакатастрофу МН17. В интервью "ПолитРоссии" Антипов назвал действия Гааги попыткой создания для мировой аудитории образа действительно заинтересованного в установлении виновных лиц и действующего следствия.

"Я думаю, что сегодняшнее заявление по Украине – это своего рода попытка Нидерландов оправдаться: “Посмотрите, мы зафиксировали этот факт, мы отреагировали”, — объяснил эксперт.

По его словам, Киев не понесет ответственности за инцидент, так как самолет совершал полет выше зоны, которая могла бы быть заблокированной. Собеседник издания уверен, что основной целью для Нидерландов все равно остается Россия.