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5:56   18 Июля 2020
Общество

Зампред партии "Слуга народа" Корниенко нечаянно перепутал телефон с микрофоном

Зампред партии "Слуга народа" Корниенко нечаянно перепутал телефон с микрофоном

Первый заместитель главы фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко перепутал телефон с микрофоном. Об этом курьезном случае сообщают средства массовой информации Украины.

Инцидент произошел в ходе заседания в Верховной раде. Ее председатель Дмитрий Разумков попросил подключить микрофон Александра Корниенко. После этого политик сказал: "Алло, да. Добрый вечер", передают "Известия".

Ошибка депутата появилась в Сети. Она вызвала бурную реакцию среди коллег, которые начали аплодировать и смеяться. Первый заместитель главы фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" объяснил, что он просто очень сильно "заработался".

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #верховная рада #корниенко

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