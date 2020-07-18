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5:31   18 Июля 2020
Общество

Трамп назвал причину отсутствия указа об обязательном ношении маски в США

Трамп назвал причину отсутствия указа об обязательном ношении маски в США

Отсутствие распоряжения об обязательном ношении защитной маски в законодательстве США объясняется желанием американского президента Дональда Трампа дать "определенную свободу" гражданам страны.

Соответствующее заявление глава Белого дома озвучил в интервью телеканалу Fox News. Таким образом, политик ответил на вопрос о возможности рассмотрения законопроекта, согласно которому американцы были бы обязаны использовать средство защиты. Лидер США также подчеркнул, что не верит в эффективность данной меры безопасности.

"Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода... И я также не соглашаюсь с заявлениями относительно того, что, если бы все носили маски, все это просто исчезло бы", — отметил Трамп.

Трамп систематически подвергается критике из-за посещения публичных мероприятий без маски. Общественность уверена, что так президент лишь усугубляет и без того сложную эпидемиологическую ситуацию в США, подавая плохой пример соотечественникам.

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Автор: Юлия Яковлева
#дональд трамп #пандемия #защитная маска

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