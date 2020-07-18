Трамп гневно раскритиковал авторов двух книг о нем

Президент США Дональд Трамп высказал свое недовольство разоблачительными книгами Мэри Трамп и Джона Болтона. В своем Twitter он дал характеристику каждому из авторов мемуаров.

Трамп назвал Болтона "никчемным чучелом" и "бряцающим оружием дураком", который разгласил секретную информацию ради того, чтобы заработать денег и "хоть какое-то доверие" в обществе. Свою племянницу глава государства окрестил "ходячей катастрофой", передает ТАСС.

"Потом Мэри Трамп, племянница, которая вообще редко появлялась и мало чего обо мне знает, говорит ложь о моих замечательных родителях (которые терпеть ее не могли) и обо мне и тоже нарушает соглашение о неразглашении", — написал президент США.

Племянница главы США Мэри Трамп недавно опубликовала книгу "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире", которая за сутки побила рекорд по продажам. Предыдущим лидером был еще один "обидчик" Трампа — Джон Болтон со своей книгой "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".