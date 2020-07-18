Американский вице-президент сравнил Байдена с "троянским конем радикалов"

Главный оппонент действующего главы страны Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байден в случае своего избрания на пост американского лидера станет "троянским конем радикалов", сказал действующий вице-президент США Майк Пенс.

Свое заявление Пенс сделал в ходе выступления в Висконсине. Он поддержал позицию главы Белого дома, который ранее назвал Байдена "слабым человеком" в политическом контексте и неспособным устранить проблему массовых беспорядков в США, передает New York Post.

Пенс заявил о намерении кандидата выпустить "лавину" правил в случае победы на выборах. Также, по его словам, Байден намерен повысить налоговое бремя на 4 триллиона долларов.

Джо Байден недавно высказался по поводу массовых протестов в США, подчеркнув, что в некоторых штатах это было необходимо в связи с отсутствием справедливости в правительственных структурах. Однако политик раскритиковал ожесточенность методов демонстрантов.