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4:01   18 Июля 2020
Политика

Белый дом рассматривает возможность сокращения военных США в Южной Корее

Белый дом рассматривает возможность сокращения военных США в Южной Корее

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает план по частичному выводу военного контингента США с территории Южной Кореи. Как пишет Wall Street Journal, варианты по реализации намерений были представлены Пентагоном.

Согласно данным издания, причина стремления сократить число американских военных заключается в отсутствии консенсуса между Сеулом и Вашингтоном по вопросу повышения суммы взносов за дислоцирование в Южной Корее войск США. Из-за отказа республики платить по завышенным тарифам Трамп не раз угрожал полным выводом американских военных.

"Пентагон предоставил Белому дому варианты по сокращению американского военного присутствия в Южной Корее", — передает издание со ссылкой на свои источники.

СМИ также отметило, что чиновники Белого дома отказались комментировать информацию о сокращении военного контингента в Южной Корее. Однако они подчеркнули, что такое решение еще не было принято, сообщает РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #южная корея #военное присутствие

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