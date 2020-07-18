Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трамп выделил 2 миллиона долларов Национальному мемориалу и музею 11 сентября

Трамп выделил 2 миллиона долларов Национальному мемориалу и музею 11 сентября

 США казнили третьего заключенного за неделю

США казнили третьего заключенного за неделю
Белый дом рассматривает возможность сокращения военных США в Южной Корее

Белый дом рассматривает возможность сокращения военных США в Южной Корее

 Пентагон заявил о намерениях США продолжать модернизировать вооружения

Пентагон заявил о намерениях США продолжать модернизировать вооружения
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
Трамп выделил 2 миллиона долларов Национальному мемориалу и музею 11 сентября

Трамп выделил 2 миллиона долларов Национальному мемориалу и музею 11 сентября

 США казнили третьего заключенного за неделю

США казнили третьего заключенного за неделю
Белый дом рассматривает возможность сокращения военных США в Южной Корее

Белый дом рассматривает возможность сокращения военных США в Южной Корее

 Пентагон заявил о намерениях США продолжать модернизировать вооружения

Пентагон заявил о намерениях США продолжать модернизировать вооружения
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
3:10   18 Июля 2020
Общество

Трамп выделил 2 миллиона долларов Национальному мемориалу и музею 11 сентября

Трамп выделил 2 миллиона долларов Национальному мемориалу и музею 11 сентября

Президент США Дональд Трамп направил 2 миллиона долларов Мемориальному музею, посвященному трагедии с башнями-близнецами 11 сентября 2001 года. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Инициатива направлена на поддержку проекта, который занимается сохранением памяти о терактах 11 сентября 2001 года. Национальный музей расположен на месте, где раньше стояли башни Всемирного торгового центра.

"Этот специальный сайт гарантирует, что память о почти 3000 человек, погибших в результате террористических актов 11 сентября 2001 года, а также погибших в результате взрыва Всемирного торгового центра в 1993 году, никогда не будет забыта!" — написал Трамп.

Комплекс представляет собой два огромных бассейна точно на тех местах, где стояли башни. На бордюрах высечены имена погибших, в том числе спасателей, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы. Также рядом находится музей с установленными внутри металлическими каркасами из разрушенных небоскребов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #трамп #11 сентября

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...