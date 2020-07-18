США казнили третьего заключенного за неделю

Федеральные власти США привели в исполнение третий смертный приговор за неделю. Последний заключенный был казнен в субботу, передает Des Moines Register.

Прошедшие на этой неделе смертные казни стали первыми за минувшие 17 лет. Третий заключенный был казнен в субботу. Им оказался 52-летний преступник Дастин Хонкен, который 30 лет назад организовал метамфетаминовую сеть в Айове. Также он причастен к смерти пяти человек, включая двух детей.

Следующая казнь запланирована на 28 августа. Такой приговор был вынесен Киту Дуэйну Нельсону, который похитил и изнасиловал десятилетнего ребенка.