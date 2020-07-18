Пентагон заявил о намерениях США продолжать модернизировать вооружения

США намерены сохранить свое "превосходство" в сфере ядерных вооружений. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер во время встречи с личным составом военного ведомства и их семьями.

Соединенные Штаты сохраняют ядерную триаду, которая является чрезвычайно боеспособной и превосходит вооружения потенциальных противников и соперников. Американские власти намерены сохранять свои позиции в течение ближайших лет, заявил Эспер.

Вашингтон продолжает модернизировать свои стратегические бомбардировщики, межконтинентальные ракеты и подводные лодки, отметил глава военного ведомства. Об этом Эспер заявил на встрече, которую вместе с главой Комитета начальников штабов ВС США провел с личным составом и гражданскими служащими, а также членами их семей.