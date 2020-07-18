"Военный медик" ВСУ Николай Илин снял свою смерть на видео в Донбассе

Видео появилось в Сети, в котором показана смерть "военного медика" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Илина под Зайцево в Донбассе.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что в Донбассе умер гражданин его государства. Его украинский коллега Дмитрий Кулеба заявил, что смерть "медицинского работника" в Донбассе является варварством, передает Федеральное агентство новостей.

Кадры видео, которые автор поста назвал последними в жизни "военного медика", были сняты от первого лица. На нем видно, что человек, снимающий свою смерть, держит в руках оружие, а рядом слышны звуки перестрелки. Этот ролик демонстрирует, что скончавшийся был военным, а не медиком.