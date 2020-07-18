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0:30   18 Июля 2020
Общество

Студенты российских вузов могут начать получать стипендии на уровне МРОТ

Студенты российских вузов могут начать получать стипендии на уровне МРОТ

Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность увеличения размеров государственных академических стипендий до уровня минимального размера оплаты труда в РФ. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки России.

МРОТ по данным на 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей. Между тем средний размер стипендий по стране на сентябрь 2019 года равен 2 980 рублей, передает ТАСС.

"Увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета", — сообщил представитель Минобрнауки.

Ведомство планирует внести изменения в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Для этого Минобрнауки РФ заявило о своей потребности в дополнительном бюджете, размер которого оценили в восемь миллиардов рублей.

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Автор: Илья Романович
#россия #мрот #стипендии

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