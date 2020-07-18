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0:12   18 Июля 2020
Политика

Лукашенко и Мишустин пошутили на тему коронавируса в Белоруссии

Лукашенко и Мишустин пошутили на тему коронавируса в Белоруссии

Тему коронавирусной инфекции затронули при встрече во Дворце независимости в Минске белорусский президент Александр Лукашенко и российский премьер-министр Михаил Мишустин. Они сошлись в шутке о том, что в республике вирус "менее заразный".

На встрече премьер-министр России пошутил, что в Белоруссии COVID-19 "менее вирулентен", а Лукашенко подтвердил это, передает ТАСС.

Президент отметил, что в период пандемии коронавирусной инфекции главе российского правительства, у которого прежде выявили заболевание, вызванное коронавирусом, отчасти повезло.

"Он сейчас не заболеет и никого не заразит", — заявил Лукашенко.

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Автор: Яна Либерман
#россия #белоруссия #лукашенко #мишустин #коронавирус

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