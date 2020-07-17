Новый рекорд по суточному числу инфицированных COVID-19 установили в мире

Количество случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 237 тысяч за сутки. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Результат стал рекордным, он превысил предыдущее число. Более 230 тысяч инфицированных в мире выявили 12 июля.

Самыми нестабильными регионами по-прежнему остаются Северная и Южная Америки. США установили новый антирекорд по количеству инфицирования COVID-19, по всей стране зафиксировали около 77 тысяч случаев. Бразилия занимает в печальном списке второе место, третье — Индия.

Всего за время пандемии COVID-19 в мире выявили более 13,5 миллионов человек с положительным тестом на коронавирус. Около восьми миллионов победили инфекцию, 589 тысяч человек скончались.