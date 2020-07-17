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22:20   17 Июля 2020
Экономика

Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов на фоне пандемии

Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов на фоне пандемии

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца уменьшились на восемь процентов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Средства, оставшиеся после обязательных платежей с учетом инфляции, подразумеваются под реальными располагаемыми денежными доходами. Показатель за последние полгода снизился почти на четыре процента, сообщил Росстат.

Реальные располагаемые доходы россиян с начала года росли. Ведомство с весны 2019 года начало публиковать сведения о доходах ежеквартально, а не каждый месяц. По итогам прошлого года был зафиксирован рост на один процент.

Сбербанк ранее отметил, что доходы работающих граждан за период с марта по май снизились на фоне нерабочих месяцев из-за пандемии, передает РИА Новости.

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Автор: Ирина Большунова
#россияне #доходы #росстат

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