Цукерберг подверг критике подход властей США к борьбе с COVID-19

Глава Facebook Марк Цукерберг отметил, что ситуация с распространением коронавируса в США хуже, чем во многих других странах. Цукерберг считает, что принимаемые администрацией президента США Дональда Трампа меры не так эффективны, пишет The Hill.

Глава американской компании в беседе с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, главным инфекционистом США Энтони Фаучи указал, что к настоящему моменту очевидно, ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединенных Штатах значительно хуже, чем в других странах. Цукерберг считает, что тестирование проводится не на должном уровне.

Основатель Facebook также подверг критике действия властей, выразив недоумение в связи с тем, что многие официальные лица подвергали сомнениям необходимость ношения масок и других рекомендаций.