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21:34   17 Июля 2020
Происшествия

Рядом со станцией метро в Киеве прогремел взрыв

Рядом со станцией метро в Киеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел у станции метро "Шулявская" в Киеве. Один человек получил травмы.

Взрыв произошел в мусорном баке недалеко от входа в метро в столице Украины, передает РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают подробности происшествия.

По данным полиции, один мужчина, который находился недалеко от очага в момент взрыва, получил травмы. Судя по фотографиям, молодой человек расцарапал ноги. Стекло рядом стоящей витрины также выбило ударной волной, на снимках видны разлетевшиеся осколки.

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Автор: Кристина Мокроусова
#киев #взрыв #Шулявская

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