Рядом со станцией метро в Киеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел у станции метро "Шулявская" в Киеве. Один человек получил травмы.
Взрыв произошел в мусорном баке недалеко от входа в метро в столице Украины, передает РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают подробности происшествия.
По данным полиции, один мужчина, который находился недалеко от очага в момент взрыва, получил травмы. Судя по фотографиям, молодой человек расцарапал ноги. Стекло рядом стоящей витрины также выбило ударной волной, на снимках видны разлетевшиеся осколки.