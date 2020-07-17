Рядом со станцией метро в Киеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел у станции метро "Шулявская" в Киеве. Один человек получил травмы.

Взрыв произошел в мусорном баке недалеко от входа в метро в столице Украины, передает РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают подробности происшествия.

По данным полиции, один мужчина, который находился недалеко от очага в момент взрыва, получил травмы. Судя по фотографиям, молодой человек расцарапал ноги. Стекло рядом стоящей витрины также выбило ударной волной, на снимках видны разлетевшиеся осколки.