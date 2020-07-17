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"Ветераны России" призвали Первый канал уволить Ксению Собчак

"Ветераны России" призвали Первый канал уволить Ксению Собчак

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21:10   17 Июля 2020
Политика

"Ветераны России" призвали Первый канал уволить Ксению Собчак

"Ветераны России" призвали Первый канал уволить Ксению Собчак

Руководство Первого канала должно уволить журналистку Ксению Собчак за ее непрофессионализм в политической сфере, который приводит к "разжижению мозгов" молодежи. Об этом сообщил глава партии "Ветераны России" Ильдар Резяпов.

По словам председателя партии, Ксения Анатольевна делает громкие заявления, не разобравшись в политической ситуации. Подобный инцидент случился и с задержанием советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Тогда Собчак использовала момент, чтобы лишний раз показать себя.

Также Резяпов раскритиковал журналистку за ее высказывания о "принадлежности" Крымского полуострова в пользу Украины. По словам главы политсилы, Собчак необходимо как следует заняться патриотическим образованием, пишет телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#первый канал #собчак #резапов #ветераны россии

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