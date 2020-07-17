США собираются ввести санкции против Турции из-за покупки С-400

Конгресс США рассмотрит вопрос введения санкций против Турции из-за покупки российских С-400. Соответствующее предложение внесли конгрессмены Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол.

Документ назвали "Закон о противодействии экспорту российских вооружений". Согласно предложению конгрессменов, поставки С-400 намерены признать "существенной сделкой", которая требует ввода санкционных мер, пишет РИА Новости.

Уточним, что покупка Турцией С-400 спровоцировала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Америка тогда потребовала отказаться от сделки и купить ее комплексы Patriot, но турецкая сторона не пошла на уступки.