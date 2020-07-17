Главы Минобороны России и Израиля по телефону обсудили сотрудничество в военной сфере

Сергей Шойгу и Беньямин Ганц провели телефонный разговор, касающийся совместного сотрудничества в военной сфере. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Министерства обороны России.

Министры обороны России и Израиля Сергей Шойгу и Беньямин Ганц 17 июля связались по телефону и обсудили ряд вопросов. В частности, обсуждение касалось взаимного сотрудничества сторон в сфере обороны и безопасности, а также политической и военной ситуации на Ближнем Востоке.

Прошедшие переговоры подтвердили твердые намерения ведомств двух стран на продолжение и развитие плодотворных двусторонних отношений. После этого Ганц в своем заявлении поблагодарил российского коллегу за понимание и желание сотрудничать в сфере безопасности для израильского народа. Также министр Израиля заключил, что с нетерпением ожидает продолжения общения с российской стороной.