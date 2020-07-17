Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Роскачество» советует брать к шашлыкам на природе белое вино

«Роскачество» советует брать к шашлыкам на природе белое вино

 Яровая предложила сделать туризм доступным для старшего поколения

Яровая предложила сделать туризм доступным для старшего поколения
"Ветераны России" призвали Первый канал уволить Ксению Собчак

"Ветераны России" призвали Первый канал уволить Ксению Собчак

 Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
«Роскачество» советует брать к шашлыкам на природе белое вино

«Роскачество» советует брать к шашлыкам на природе белое вино

 Яровая предложила сделать туризм доступным для старшего поколения

Яровая предложила сделать туризм доступным для старшего поколения
"Ветераны России" призвали Первый канал уволить Ксению Собчак

"Ветераны России" призвали Первый канал уволить Ксению Собчак

 Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
20:48   17 Июля 2020
Общество

Врач-кардиолог Конев объяснил, как метеозависимым людям пережить перепады температур

Врач-кардиолог Конев объяснил, как метеозависимым людям пережить перепады температур

Перепады температур, которые можно наблюдать в ряде регионов России, в том числе в Москве, негативно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Как можно улучшить свое состояние в таком случае, рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.

Метеозависимых людей не так много. Как правило, это женщины с нарушениями регуляции сосудистого тонуса и лица старших возрастных групп. Чтобы улучшить свое самочувствие во время перепада температур, Юрий Конев советует снизить физическую и эмоциональную нагрузку.

Важно соблюдать режим сна. Если мелатонин не вырабатывается в достаточном количестве, возникает метеопатия. Подобное впоследствии приводит к нарушению регуляции сосудов, передает телеканал "360". Люди с метеочувствительностью более склонны к инфарктам и инсультам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#здоровье #метеозависимость #перепады температур

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...