Врач-кардиолог Конев объяснил, как метеозависимым людям пережить перепады температур

Перепады температур, которые можно наблюдать в ряде регионов России, в том числе в Москве, негативно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Как можно улучшить свое состояние в таком случае, рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.

Метеозависимых людей не так много. Как правило, это женщины с нарушениями регуляции сосудистого тонуса и лица старших возрастных групп. Чтобы улучшить свое самочувствие во время перепада температур, Юрий Конев советует снизить физическую и эмоциональную нагрузку.

Важно соблюдать режим сна. Если мелатонин не вырабатывается в достаточном количестве, возникает метеопатия. Подобное впоследствии приводит к нарушению регуляции сосудов, передает телеканал "360". Люди с метеочувствительностью более склонны к инфарктам и инсультам.