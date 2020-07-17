Соловьев высмеял членов КПРФ, собравшихся в ЕСПЧ из-за долга олигарха Грудинина

Представители коммунистической партии России продолжают собирать денежные средства для олигарха Павла Грудинина для оплаты долга по иску акционеров Совхоза им. Ленина. Эту ситуацию прокомментировал журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не намерена выплачивать деньги "рейдерам" и готова идти в Европеский суд, который сами коммунисты не признают. Становится непонятно, куда пойдут собранные средства и прекратиться ли их сбор. Соловьев считает странным, что КПРФ пытается помочь Грудинину, хотя его дела никак не касаются партии, сообщает Федеральное агентство новостей. Сама идея коммунистов дойти до ЕСПЧ выглядит смешной, отметил журналист, потому что коммунисты заявляли, что не признают этот суд.

Соловьев с долей иронии прокомментировал заявление лидера коммунистической партии о его нежелании платить "рейдерам" и заявил, что начинает волноваться за людей. Найти логическое объяснение все сложнее, в связи с чем телеведущий сделал вывод, что на улице, должно быть, слишком жарко, или это влияние коронавируса.

"Сложно оценить эту ситуацию. Начинаю волноваться за людей. Логические объяснения найти все сложнее и сложнее", — заключил Соловьев.

Офшорные счета Павла Грудинина содержат более 9 млрд рублей, из-за чего кампания по сбору денег выглядит нелогично. Создается впечатление, что олигарх пытается переложить свои расходы на плечи простых тружеников. Подобное поведение свойственно лжецам, считает специалист Центра судебной психиатрии Анна Амбарцумян.