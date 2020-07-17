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21:06   17 Июля 2020
Россия

«Роскачество» советует брать к шашлыкам на природе белое вино

«Роскачество» советует брать к шашлыкам на природе белое вино

Далеко не все вина хорошо походят с жареному мясу, напомнили в «Роскачестве». Специалисты призвали во время летних пикников отказаться от ликерных вин, и осторожней употреблять игристые.

Из красных вин больше всего подойдут те, что обладают фруктовым и пряным вкусами. От сложных напитков, которым перед употреблением требуется выдержка, эксперты советуют отказаться.

«Подойдут к шашлыку Саперави под брендом "Шато Тамань" или автохтоный Красностоп от "Фанагории".  Также неплохи для пикника и вина крымских производителей – "Инкерман" и "Усадьба Перовских", — рассказали в пресс-службе «Роскачества».

Эксперты организации считают белое вино лучшим выбором для шашлыков. Рислинг и шардоне идеально подойдут не только к традиционному мясу, но и к птице и даже рыбе.

«В начале, пока костер еще не разведен, а еда не готова, на аперитив можно выпить белого вина из ароматного сорта винограда. Но позже, под птицу, рыбу или тем более белое мясо на гриле, лучше выпить чего-нибудь посложнее из классических сортов винограда —Шардоне или Рислинг с небольшой выдержкой в дубе», — говорит глава экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян.

«Роскачество» советует брать к шашлыкам на природе белое вино

Игристые вина также пойдут «на ура» на природе, кроме слишком жирного мяса. Однако для важна температура подачи. С этим на пикнике могут быть сложности, заметили специалисты. Они посоветовали заранее охладить бутылки в холодильнике, затем обернуть каждую фольгой и убрать в термо-пакет или в сумку-холодильник.

«Ликерные вина, даже очень качественные, брать на природу мы не рекомендуем. Для жаркого времени года они все-таки тяжеловаты. Портвейны и кагоры, даже коллекционные, лучше оставить для прохладного осеннего вечера», — отметили эксперты.

«Роскачество» также советует выбирать под вино бокалы с длинной ножкой. Тогда в жаркую погоду напиток не будет дополнительно нагреваться от руки.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#вино #шашлык

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