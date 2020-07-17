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20:39   17 Июля 2020
Армия

Эксперты ООН отразили в докладе возможность подготовки госпереворота в ЦАР

Эксперты ООН отразили в докладе возможность подготовки госпереворота в ЦАР

Повышение активности антиправительственных сил в Центральноафриканской республике было обозначено в докладе, представленном группой экспертов по ЦАР в ООН, пишут СМИ.

Власти ЦАР активно готовятся к проведению президентских и парламентских выборов, которые намечены на декабрь нынешнего года, проводя в настоящий момент регистрацию избирателей, передает ФАН. Однако в государстве наблюдается активизация деятельности по подрыву этого процесса или, возможно, по подготовке к госперевороту.

Проведение плебисцита является тревожащим местные вооруженные бандформирования фактором. Доклад экспертов гласит, что, вероятно, в настоящий момент антиправительственные силы готовятся саботировать результаты выборов или осуществить госпереворот.

Подробнее об этом читайте в материале ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#выборы #оон #цар #центральноафриканская республика

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