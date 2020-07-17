Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ провели телефонный разговор, в котором обсудили сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

Сообщается, что состоявшиеся 17 июля переговоры были инициированы ОАЭ. Главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор. Были обсуждены вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Особенно выделялась реализация достигнутых ранее договоренностей.

При обсуждении ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке стороны сошлись во мнении, что нужно как можно скорее прекратить боевые действия в ряде стран. Было подчеркнуто, что необходимо политическое урегулирование в Ливии, а также других "горячих точках" в указанных регионах.