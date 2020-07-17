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20:52   17 Июля 2020
Россия

Яровая предложила сделать туризм доступным для старшего поколения

Яровая предложила сделать туризм доступным для старшего поколения

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать условия развития туризма для старшего поколения, чтобы повысить его доступность, особенно в границах регионов. Об этом «Политике сегодня» сообщили в пресс-службе «Единой России».

«У нас есть понятие "детский туризм", в стратегии появилось понятие "молодежный туризм", но нигде не говорится о туризме для старшего поколения», — говорит Яровая.

По ее словам, программа развития туризма также должна ориентироваться на достопримечательности российских регионов.

«Если брать Дальний Восток, то далеко не все были в Долине гейзеров, на озере Курильском. Очень важно, чтобы для жителей территорий стала доступной та красота, знакомство с которой сегодня требует серьезных затрат», — объяснила Яровая.

Вице-спикер ГД также предложила создать межведомственную рабочую группу на площадке Совета законодателей для разработки комплексного закона о туризме.

Яровая предложила сделать туризм доступным для старшего поколения

Председатель социального комитета Совфеда Инна Святенко заверила, что профильный комитет верхней палаты парламента также готов поучаствовать в разработке нового закона. Главными принципами при организации путешествий станет безопасность и минимизация персональных рисков,  упор нa индивидуальный туризм, использование информационных технологий, подчеркнула Святенко.

«Значительную роль в развитии туристской индустрии сыграет создание правового статуса деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», – уверена парламентарий.

Яровая предложила сделать туризм доступным для старшего поколения

«Единая Россия» разработала меры поддержки туризма и направила их в правительство. В партии также предлагают внести изменения в законодательство, регулирующее отрасль.

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Автор: Арсений Аскольский
#яровая #туризм #единая россия #пожилые люди

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