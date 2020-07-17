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19:58   17 Июля 2020
Политика

Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой

Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой

Отношения между Москвой и Анкарой складываются на достойном уровне. Турецкая сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с РФ и укрепление экономического партнерства. Об этом сообщил член администрации президента Турции Исмаил Сафи.

По словам политика, Анкара давно поддерживает дружеские отношения с Российской Федерацией. Однако Турция также налаживает сотрудничество с Украиной. Основным желанием турецкой стороны является сохранение мира между Москвой и Киевом.

Исмаил Сафи также отметил важность изменений в Основном законе России. Турция положительно относится к поправкам к Конституции РФ и желает развития российскому народу, пишет "ПолитЭксперт".

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Автор: Яна Либерман
#украина #турция #анкара #конституция рф #Голосование2020

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