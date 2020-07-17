Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

В 2020-ом литературная общественность отметила юбилей Иосифа Бродского, но российская поэтическая культура не строится исключительно на именах прошлого. Современная Россия — это страна, в которой стихи пишет даже премьер-министр.

Если шестидесятники собирали стадионы, то творцы нового столетия могут похвастаться многотысячной аудиторией в интернете и миллионами просмотров под авторскими видео. Произведение Михаила Мишустина, написанное в 2016 году к юбилею тогдашнего вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, в топы не вышло, но своего зрителя найти все же сумело.

Действующий член и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров тоже радует своих подписчиков оригинальными виршами. Правда, с нецензурной лексикой, из-за чего, кстати, страдают СМИ, которым прилетают штрафы Роскомнадзора за активные ссылки на непотребный контент потенциального депутата Госдумы.

Хоть сам музыкант отшучивается на тему своего участия в грядущих выборах и даже вступил в открытую полемику с основателем «Партии Роста» Борисом Титовым, нельзя отрицать, что политическая карьера шоумена складывается удачно. А вот поэтическая братия творца не особенно признает.

Организаторы Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова осознанно не зовут Сергея Шнурова в члены жюри, и это при том, что лидер группы «Ленинград» творит в одном жанре с автором Федота-стрельца.

«У нас в жюри все-таки поэты, критики, но не графоманы, — объясняет свою позицию корреспонденту «Политики Сегодня» организатор «Филатов Феста», баснописец и режиссер Влад Маленко. — Заигрывание со шнурами выходит в итоге себе дороже».

Зато за шесть лет существования фестиваля талантливых россиян оценивали Игорь Волгин, Евгений Рейн, Владимир Качан, Евгений Маргулис, Анатолий Белый, а также другие литературные профессионалы и мастера художественного слова.

В отличие от прочих поэтических конкурсов и премий, участники «Филатов Феста» должны не только писать хорошие тексты, но и уметь ярко их подавать, поэтому на нескучные очные туры и особенно финалы ежегодно приходило множество москвичей.

В этом году из-за пандемии коронавируса промежуточные этапы пришлось перенести, а в июле организаторы приняли решение перестать ждать снятия ограничений на проведение массовых мероприятий и сделать из отборов онлайн-шоу совместно с Литклуб.TV.

«Новые реалии требуют новых форм. Это неплохо, хотя нам по нраву живое дело, живые голоса и живое общение, — делится основатель Московского театра поэтов Влад Маленко. — Онлайн, честно говоря, это как любовь по телефону, но безопасность ребят для нас главное».

«Ребят», которые отправили свои заявки для участия в фестивале, в сравнении с 2019 годом оказалось на тысячу больше. В лонг-лист традиционно вошла сотня поэтов со всей России и ближнего зарубежья. По словам организаторов, стихи приходили также из США, Израиля, Бразилии и некоторых стран Европы.

«Качество остается примерно на одном и том же уровне, но за счет увеличения общего количества заявок появляется больше интересных и сильных авторов», — признается лауреат фестиваля и его ведущий Александр Антипов.

Организаторы надеются, что два полуфинала и финал удастся провести в привычном формате на театральных площадках Москвы. А голосовать за понравившихся поэтов в отборочных турах смогут и зрители. Подробнее на странице фестиваля «ВКонтакте».