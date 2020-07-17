Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

 Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива

Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива
Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

 Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой

Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

 Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива

Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива
Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

 Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой

Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
19:56   17 Июля 2020
Общество

Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

В 2020-ом литературная общественность отметила юбилей Иосифа Бродского, но российская поэтическая культура не строится исключительно на именах прошлого. Современная Россия — это страна, в которой стихи пишет даже премьер-министр.

Если шестидесятники собирали стадионы, то творцы нового столетия могут похвастаться многотысячной аудиторией в интернете и миллионами просмотров под авторскими видео. Произведение Михаила Мишустина, написанное в 2016 году к юбилею тогдашнего вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, в топы не вышло, но своего зрителя найти все же сумело.

Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

Действующий член и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров тоже радует своих подписчиков оригинальными виршами. Правда, с нецензурной лексикой, из-за чего, кстати, страдают СМИ, которым прилетают штрафы Роскомнадзора за активные ссылки на непотребный контент потенциального депутата Госдумы.

Хоть сам музыкант отшучивается на тему своего участия в грядущих выборах и даже вступил в открытую полемику с основателем «Партии Роста» Борисом Титовым, нельзя отрицать, что политическая карьера шоумена складывается удачно. А вот поэтическая братия творца не особенно признает.

Организаторы Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова осознанно не зовут Сергея Шнурова в члены жюри, и это при том, что лидер группы «Ленинград» творит в одном жанре с автором Федота-стрельца.

«У нас в жюри все-таки поэты, критики, но не графоманы, — объясняет свою позицию корреспонденту «Политики Сегодня» организатор «Филатов Феста», баснописец и режиссер Влад Маленко. — Заигрывание со шнурами выходит в итоге себе дороже».

Зато за шесть лет существования фестиваля талантливых россиян оценивали Игорь Волгин, Евгений Рейн, Владимир Качан, Евгений Маргулис, Анатолий Белый, а также другие литературные профессионалы и мастера художественного слова.

В отличие от прочих поэтических конкурсов и премий, участники «Филатов Феста» должны не только писать хорошие тексты, но и уметь ярко их подавать, поэтому на нескучные очные туры и особенно финалы ежегодно приходило множество москвичей.

В этом году из-за пандемии коронавируса промежуточные этапы пришлось перенести, а в июле организаторы приняли решение перестать ждать снятия ограничений на проведение массовых мероприятий и сделать из отборов онлайн-шоу совместно с Литклуб.TV.

«Новые реалии требуют новых форм. Это неплохо, хотя нам по нраву живое дело, живые голоса и живое общение, — делится основатель Московского театра поэтов Влад Маленко. — Онлайн, честно говоря, это как любовь по телефону, но безопасность ребят для нас главное».

Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

«Ребят», которые отправили свои заявки для участия в фестивале, в сравнении с 2019 годом оказалось на тысячу больше. В лонг-лист традиционно вошла сотня поэтов со всей России и ближнего зарубежья. По словам организаторов, стихи приходили также из США, Израиля, Бразилии и некоторых стран Европы.

«Качество остается примерно на одном и том же уровне, но за счет увеличения общего количества заявок появляется больше интересных и сильных авторов», — признается лауреат фестиваля и его ведущий Александр Антипов.

Организаторы надеются, что два полуфинала и финал удастся провести в привычном формате на театральных площадках Москвы. А голосовать за понравившихся поэтов в отборочных турах смогут и зрители. Подробнее на странице фестиваля «ВКонтакте».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алиса Денисова
#россия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...