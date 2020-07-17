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19:39   17 Июля 2020
Общество

Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива

Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива

Последствия разлива топлива могут сказаться на природе, заявил директор Всероссийского института природы и заслуженный эколог России Андрей Пешков.

Причиной таких катастроф часто является безалаберность. Еще одним важным фактором является неизбежное старение техники, отметил специалист в интервью телеканалу "360". Сейчас много внимания уделяется теме экологии, добавил Пешков.

Любые происшествия, связанные с разливом горючего, так или иначе отражаются на природе, заявил эксперт. Помимо экономических санкций, в мире следовало бы еще вводить и экологические ограничительные меры, убежден собеседник телеканала. Также он предложил учредить должность советника по экологии при президенте.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #разлив топлива #эколог

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