Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива

Последствия разлива топлива могут сказаться на природе, заявил директор Всероссийского института природы и заслуженный эколог России Андрей Пешков.

Причиной таких катастроф часто является безалаберность. Еще одним важным фактором является неизбежное старение техники, отметил специалист в интервью телеканалу "360". Сейчас много внимания уделяется теме экологии, добавил Пешков.

Любые происшествия, связанные с разливом горючего, так или иначе отражаются на природе, заявил эксперт. Помимо экономических санкций, в мире следовало бы еще вводить и экологические ограничительные меры, убежден собеседник телеканала. Также он предложил учредить должность советника по экологии при президенте.