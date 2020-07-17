Собянин исключил возможность закрытия Москвы для жителей регионов

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что город является не только столицей Российской Федерации, но и крупнейшим транспортным узлом, куда приезжают множество людей из других регионов страны в поисках работы или в командировки.

Собянин подчеркнул, что закрыть город для туристов в целях борьбы с распространением пандемии коронавирусной инфекции невозможно. Также он заметил, что подготовка Москвы была лучше, чем Нью-Йорка, где количество пациентов с COVID-19 в разы больше.

Сейчас в городе сняли некоторые ограничения, которые позволяют вновь открыться аттракционам и другим местам отдыха. А следующий шаг планируют на начало августа, если ситуация продолжить показывать положительную динамику.