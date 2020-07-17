Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

 Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива

Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива
Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

 Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой

Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

Поэты против Шнурова. Организаторы фестиваля поэзии считают музыканта графоманом

 Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива

Заслуженный эколог России объяснил, почему происходят разливы топлива
Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки

 Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой

Советник Эрдогана оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой
Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

Пентагон пытается угнаться за российским гиперзвуком

 «Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии

«Это фашизм»: коммунист Арефьев о предложении снести памятник Ленину в Германии
19:34   17 Июля 2020
Общество

Собянин исключил возможность закрытия Москвы для жителей регионов

Собянин исключил возможность закрытия Москвы для жителей регионов

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что город является не только столицей Российской Федерации, но и крупнейшим транспортным узлом, куда приезжают множество людей из других регионов страны в поисках работы или в командировки.

Собянин подчеркнул, что закрыть город для туристов в целях борьбы с распространением пандемии коронавирусной инфекции невозможно. Также он заметил, что подготовка Москвы была лучше, чем Нью-Йорка, где количество пациентов с COVID-19 в разы больше.

Сейчас в городе сняли некоторые ограничения, которые позволяют вновь открыться аттракционам и другим местам отдыха. А следующий шаг планируют на начало августа, если ситуация продолжить показывать положительную динамику.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#москва #собянин #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...