МИД Нидерландов заявил о начале расследования действий Киева по делу MH17

Фонд безопасности полетов начал расследование по делу о катастрофе авиалайнера MH17 в небе над Донбассом, это подтверждают в МИД Нидерландов. Главной задачей следствия станет определение причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство.

Следственные мероприятия будут проводиться отдельно от основного уголовного процесса. Их посвятят определению причин, по которым Украина не стала закрывать воздушное пространство над Донбассом в период конфликта. Выяснять поводы бездействия Киева будет некоммерческая организация "Фонд безопасности полетов", об этом представители МИД Нидерландов сообщили РИА Новости.

Россия неоднократно заявляла об ответственности Украины за авиакатастрофу. Несмотря на разгоревшийся в Донбассе конфликт, Киев не стал закрывать небо для гражданских лайнеров, что и привело к трагедии. В результате крушения "Боинга" погибли 298 человек. Совместная следственная группа неоднократно отметала доказательство того, что самолет мог пострадать в результате удара ракетой с подконтрольной Киеву территории.