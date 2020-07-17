«Большевики, террористы и расисты»: Понасенков о движении Black Lives Matter

Радикальное движение борцов за права темнокожих Black Lives Matter (жизни чернокожих имеют значение) — не просто расистское, а террористическое. Такое мнение в беседе с «Политикой сегодня» выразил историк, режиссер Евгений Понасенков.

«Вместе с тем оно является еще и коррупционным, бандитским, потому что они собирают деньги. Причем те корпорации и люди, которые деньги не сдают, попадают под обструкцию. У многих они вымогают деньги, а это миллионы долларов», — убежден собеседник издания.

По мнению Понасенкова, желающие грабить и мародерствовать американцы творят под вывеской Black Lives Matter все, что хотят. Режиссер сравнил действия протестующих с большевиками, которые «отнимали собственность именем революции».

«Это симбиоз молодой террористической религии, расистского движения и махновцев. Такие бандиты-анархисты», — дал определение историк.

BLM — это новое явление, которое уже стало институциональным. К тому же, у активистов есть официальная поддержка «левого» Запада.

«За последние два месяца погибло очень много людей, не только в США, но и во всем мире. <...> Те, кто убивает людей, оправдывают себя, что они априори пытаются установить некую справедливость. Черные нападают на белых, а полиция боится их хватать, потому что опять заведут дела уже на полицию», — объяснил Понасенков.

Волна протестов в США, а в последствии и по всему миру, началась после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белокожим полицейским. Трагедия стала началом акции Black Lives Matter. Протесты нередко сопровождаются погромами, мародерством и сносом памятников историческим деятелям, которых активисты обвиняют в расизме.